Fudbalski klub Radnički 1923 iz Kragujevca na društvenim mrežama setio se bivšeg golmana Gorana Milovanovića koji je stradao u NATO agresiji pre 27 godina.

Uz kratku i emotivno poruku, klub je obeležio sećanje na stradalog vojnika.

-Pre 27 godina nad našom domovinom izvršena je agresija od strane NATO pakta. U danonoćnim napadima neprijateljskih aviona naša država pretrpela je nenadoknadive gubitke. Braneći otadžbinu od agresije svoj život je dao i naš golman Goran Milovanović koji je preminuo 13.5.1999. godine - stoji u objavi kluba uz fotografiju Milovanovića u dresu kluba i sa fudbalskom loptom.

Kragujevčanin Goran Milovanović bio je golman Radničkog iz Kragujevca, koji je 1999. potpisao prvi profesionalni ugovor sa ovim klubom. Međutim, nije uspeo da do kraja bude deo tima, pošto je dres zamenio vojnom uniformom, a potom na Kosovu i Metohiji izgubio život.

Slična je priča i jednog našeg atletičara.

Proslavljeni srpski atletičar Goran Raičević, poginuo je na Đurđevdan u Medveđi, pošto ga je pogodio snajperski hitac koji su ispalili albanski teroristi.

Početkom bombardovanja 1999. godine, Raičević je trebalo da otputuje u Grčku na takmičenje. Umesto toga, rešio je da zaduži opremu Vojske Jugoslavije, i obavi, kako je govorio, najvažniji zadatak - da čuva i odbrani zemlju i porodicu, suprugu Jelenu i blizance Nikolu i Katarinu.

"Kako da ne odem, šta bi rekli moji iz Strojinaca, da sam kukavica, da sam izneverio svoju decu, svoj narod i sebe... Idem, jer mi je to dužnost", rekao je pred polazak u rat hrabri Goran.