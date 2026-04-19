Fudbaleri kragujevačkog Radničkog su poveli u 11. minutu golom Salija Vižđija, a bod ekipi iz Niša doneo je Miloš Spasić u 48. minutu.

Tim iz Kragujevca se nalazi na devetom mestu na tabeli plej-auta SLS sa 37 bodova, dok je niški Radnički 13. sa 34.

Kragujevački Radnički će u narednom kolu gostovati ekipi Mladosti iz Lučana, dok će niški Radnički na svom terenu dočekati Javor.

Fudbaleri TSC-a su ranije danas na svom terenu pobedili Napredak 4:1, dok je Javor u Ivanjici bio bolji od Spartaka sa 1:0.