Dvogidšnja saga oko odlaska Dušana Vlahoviće je sada i definitivno završena pošto su se dve strane dogovorile da ipak neće doći do produžetka ugovora, iako je sve ukazivalo na to da će ipak pronaći zajednički jezik.

Iz Juventusa su ljutito napustili sastanak sa Vlahovićem i njegovim agentima i obavestili su javnost da može da ide, a da će u Torinu potražiti novog napadača s manjim prohtevima. Uostalom, direktor kluba Đorđo Kjelini nije ostavio prostora za bilo kakvo drugačije razmišljanje.

-Vlahović je ozbiljan čovek i ozbiljan igrač. Ne želi da ostane u Juventusu po uslovima koje mu nudimo i njegovo je pravo da potraži novu sredinu - naglasio je bivši kapiten Juventusa.

Prema informacijama iz Italije Dušan Vlahović je tražio previše novca, odnosno nije hteo da popusti i pristane na smanjenje plate kako bi ostao u Juventusu, što već godinama pokušavaju da ga uslove u Torinu.

Navodno, Vlahović je tražio 8 miliona evra godišnje (neto) uz bogat bonus za potpisivanje ugovora, koji bi klub odmah isplatio. S druge strane Juventus je bio spreman da mu ponudi 6 miliona evra godišnje uz milion evra bonusa za potpis, pa se čini da je tu došlo do razmimoilaženja.

Ostaje da se vidi gde će na kraju završiti Vlahović...