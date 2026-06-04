Pred put na Mundijal sa reprezentacijom Austrije, gostovao je u podkastu "AleSto".

-Vidim i slušam godinama da ljudi misle da ja ne želim da trčim i da sam lenj, ali ja znam kada moram da trčim i kada ne moram. Nikada ja nemam taj trenutak da stanem i kažem sebi da sada neću da potrčim. Jednostavno osetim kada treba, kada ne. Tako funkcionišem - rekao je Arnautović.

Takođe, na pitanje Aleksandra Stojanovića da li je sanjao o svemu što mu se dešava, odgovorio je:

-Uvek sam hteo da budem na vrhu i imam dobru karijeru. Nisam izvukao maksimum iz sebe, morao sam neke stvari da radim bolje i mislim da bih tada napravio još više. Mrzelo me da idem u teretanu, uvek sam odlagao za sutra ili prekosutra, ali to ne može tako.