Stigao je u Zvezdu kao veliko pojačanje, ali... Nije uspeo da se snađe i nije pokazao mnogo. Imao je dogovoren transfer u Plzen, a onda je to propao i to zbog lekarskog pregleda.

Zvezda je nedavno maltene dogovorila transfer 20-godišnjeg momka iz Gane u Viktoriju Plzenj, ali se Ovusu iz Češke, sa lekarskih pregleda, vratio neobavljenog posla.Prvog čoveka Radnika

Stanislava Tončeva zanima situacija oko Ovusua...

-Ja nisam Baba Vanga da mu predviđam, ali mu svakako želim. Momak ima ozbiljne fudbalske kvalitete i izuzetnu radnu etiku. Možda je pomalo neozbiljno pristupio šansama koje je dobio u Crvenoj zvezdi, ali ne mogu njega da krivim. Da ja sa mojih 37 godina odem u Afriku, trebalo bi mi godinu dana da se prilagodim, a ne momku od 19 godina iz Afrike koji ode u jednu Zvezdu. Koja nažalost ne može nikoga da čeka, u tako velikom klubu traži se instant rezultat od svakoga. Ne njemu je, neka se bori, teren je jedino merilo. Nadam se da ovo sa Plzenjom nije tačna informacija da su u pitanju zdravstveni problemi. Čuo sam se sa ljudima iz Zvezde, uradiće detaljnu analizu njegovog kolena, ali oni ne veruju da je u pitanju tako ozbiljna situacija. A, ko zna, možda ga i vidimo ponovo u Radniku, na pozajmici, makar do zime - zagolicao je Stanislav Tončev maštu fudbalske javnosti u izjavi za Mozzart Sport.

Ostaje da se vidi kakva sudbina čeka Ovusua...