Ana Ivanović biće specijalna gošća na predstojećoj ceremoniji dodele diploma na prestižnoj "Rafa Nadal Akademiji" na Majorki.

- Nije, nije saradnja, samo me je Rafa zamolio. Pošto svake godine kada se dešava ta promocija, on drži govor sa još jednom osobom, pa su zamolili mene da to ove godine budem ja. Tako da, pošto mi je u komšiluku, prihvatila sam, baš se radujem - objasnila je Ana.

Zašto je ovo posebno zanimljivo? Zbog priče da je Rafa nekada bio ludo zaljubljen u Anu. Otkrveni su i neki detalji.

Ana je tokom dolaska u Pariz pričala i o "idealnoj igračici".

-Mislim da kada je Iga, na primer, bila u toj malo, da kažem, boljoj formi, ona je dosta igrala taj forhend sa bekhend strane. A mnogo mi se sviđa Sabalenkin stil u smislu što igra agresivno. Volela bih tako nešto između Ige i Arine – i dalje agresivno, samo malo, malo smirenije nego Sabalenka. To bi bila savršena teniserka, da. Ali teško je, nije lako igrati iz nedelje u nedelju i držati taj nivo koji Sabalenka drži već dosta dugo.