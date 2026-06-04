Kako piše "Sportski žurnal", Dejan Zukić sada skreće ka Ljutice Bogdana, kao što su to radili Aleksandar Katai i Mirko Ivanić, bivši igrači Vojvodine koji su posle odlaska u inostranstvo došli u Crvenu zvezdu, a koji su u Beogradu ostavili dubok trag u poslednjih nekoliko godina.

"Novosađani su Zukića projektovali kao igrača koji bi mogao da im sledeću sezonu učini uspešnijom, pre svega na evropskoj sceni. Lale žele da se prvi put plasiraju u grupnu, odnosno ligašku fazu Lige Evrope ili Lige konferencije i svog bivšeg vezistu označili su kao važan činilac tog projekta. S druge strane, i beogradski crveno-beli smatraju da bi se Zukić odlično uklopio u tim sa Marakane i doprineo odbrani duple krune i ulasku u Ligu šampiona", navodi se u tekstu.

Dejan Zukić inače ima ugovor na još samo godinu dana i zbog toga bi Volfsberger, za koji nastupa prethodne dve godine, mogao da ga proda, a procenjuje se da će tražiti oko tri miliona evra za njega.