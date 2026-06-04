Ana Ivanović je govorila o iznenađenjima na turniru.

-Jeste, ja sam mislila da će ona sigurno osvojiti, pogotovo što je vodila 5:3 u drugom setu, ali je bio odličan meč. Šnajder je baš dobro odigrala, bila je agresivna. Tako da sad, otvoreno je. Mislim, ko god da prođe između Andrejeve i Kostjuk ima najviše šansi da osvoji", rekla je Ivanovićeva za "B92".

Govorila je o iznenađenjima.

-Nažalost nisam previše gledala, ali vidim da se i u muškom delu isto puno iznenađenja desilo. Ali radujem se zato što ću sutra prvi put da igram ovde posle toliko godina - kazala je uz osmeh.

Nastavila je u istom ritmu.

-Čudan, mnogo je čudan osećaj što se vraćam, ali radujem se. Mislim, samo je dubl u pitanju, ali radujem se da vidim i drugare koje znam od ranije i da ponovo zaigram na šljaci.

Za koju teniserku, kada je gledaš, pomisliš: "Ovako bih igrala"? Ima li neka?

-Mislim da kada je Iga, na primer, bila u toj malo, da kažem, boljoj formi, ona je dosta igrala taj forhend sa bekhend strane. A mnogo mi se sviđa Sabalenkin stil u smislu što igra agresivno. Volela bih tako nešto između Ige i Sabalenke – i dalje agresivno, samo malo, malo smirenije nego Sabalenka.

To bi bila savršena teniserka.

-To bi bila savršena, da. Ali teško je, nije lako igrati iz nedelje u nedelju i držati taj nivo koji Sabalenka drži već dosta dugo.