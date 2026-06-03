Par se definitivno razveo... Nemac je prevario bivšu teniserku, i na kraju su se razišli, ali...

Za javnost sve je bilo idealno. Bili su nasmejani na slikama i ništa nije slutilo na ovakav rasplet. Ipak, neki detalji su ukazivali na probleme.

Ne pamti se da se neko od njih dvoje požalio na nešto u tom odnosu, a Ana je samo jednom rekla da ima problem u komunikaciji sa njegovim roditeljima.

Ona je jednom prilikom izjavila da problem u komunikaciji sa svekorm i svekrvom, i to zbog jezičke barijere.

-To mi predstavlja problem. Tek počinjem da razumem nemački, a onda mi oni dođu s bavarskim…. To je baš teško - rekla je tada Ana.

Na kraju je jasno da ništa nije bilo idealno i da je par samo glumio sreću... Danas je svako na svom putu. Ivanovićeva ima novog dečka, dok je Švajni još uvek sa Bugarkom zbog koje je i došlo do konačnog razoda.



