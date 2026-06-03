Iako je reč o pripremnoj utakmici, selektor Zlatko Dalić nije pokušavao da sakrije nezadovoljstvo onim što je video na terenu.



"Nije bilo dobro. Kasnili smo, bili smo spori, bili smo slabi u duelima. Nismo uhvatili nijednu drugu loptu", priznao je Dalić posle utakmice.

Posebno ga je naljutila igra u odbrani i reakcija ekipe kod prvog primljenog gola.

-Nismo stajali dobro, nismo imali trku. Naglašavali smo da moramo da udvajamo njihovu levu stranu, ali to nismo uradili kada smo primili gol - rekao je hrvatski selektor.

Da problemi nisu samo u rezultatu smatraju i mediji u komšiluku. U analizama se navodi da je Belgija bila konkretnija i opasnija, dok je Hrvatska ponovo pokazala probleme u realizaciji i duel igri.

Portal "Croatia Week" ocenio je da je Dalićev novi sistem 3-4-2-1 pokazao određene pozitivne stvari, ali da završnica i dalje predstavlja ozbiljan razlog za brigu pred Svetsko prvenstvo.

Sličan ton imao je i "Naciona"l, koji je utakmicu opisao kao "neuverljivu Hrvatsku", uz konstataciju da je Belgija bila opasniji rival i bolje koristila greške protivnika.

Dalić ipak pokušava da spusti loptu.

-Neću ovo shvatiti tragično. Nema drame. Bolje da smo ovakvi bili danas nego na Svetskom prvenstvu - poručio je selektor Hrvatske.

