Košarkaši Dubaija dočekaće sutra od 18 časova na svom terenu ekipu Partizana u prvoj utakmici finala plej-ofa regionalnog takmičenja.



"Dubai u svom sastavu ima mnogo talentovanih igrača i sigurno nas očekuje veliki izazov. Mislim da smo spremni za finale i za ono što nas očekuje. Naravno, želimo da dođemo do što više pobeda i ostvarimo krajnji cilj, ali u ovom trenutku sav fokus je na prvoj utakmici. Važno je da odigramo kvalitetan meč i pokušamo da napravimo prvi korak ka osvajanju titule", rekao je Penjaroja, preneo je danas zvanični sajt Partizana.

Prvi meč finala plej-ofa ABA lige u Dubaiju sudiće Damir Javor, Milan Nedović i Franko Gracin.

"Stigli smo do finala i iza nas je dobra serija protiv Crvene zvezde, tako da želimo da nastavimo u istom ritmu. Dobro smo trenirali u poslednjih nekoliko dana i najvažnije je da su svi igrači zdravi. Nadam se da ćemo dobro putovati i da ćemo se kvalitetno odmoriti pred ovu veoma važnu utakmicu. Još nismo uspeli da pobedimo Dubai na njihovom terenu, ali verujem da sada imamo priliku da to promenimo", izjavio je košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski.

Drugi meč finala plej-ofa ABA lige na programu je 6. juna od 18 sati takođe u Dubaiju. Treća utakmica biće odigrana 10. juna od 19 časova u Beogradskoj areni. Finalna serija se igra do tri pobede.