Ljulj produžio je ugovor sa Realom i odigraće svoju 21. uzastopnu sezonu u kluba iz Madrida.

Čuveni bek će napuniti 39 godina na jesen, ali ostaje deo ekipe i tokom njenog renoviranja.

Makra navodi da je odluka o nastavku saradnje doneta još pre dolaska Pedra Martineza na mesto glavnog trenera umesto Serđa Skariola, posle sezone koja je okončana bez trofeja.

Ljul je prošle sezone imao marginalnu ulogu u ekipi. U Evroligi je prosečno beležio 3,1 poen i 1,5 asistenciju za 11,1 minut u igri na 40 utakmica.

U španskoj ACB ligi nastupio je na 36 mečeva, uz prosek od 6,9 poena i 2,4 asistencije za 17,1 minut igre.

Predstojeća sezona biće ukupno 22. za Ljula u ACB ligi, pošto je debitovao još u sezoni 2005/06 kao igrač Manrese. Od 2007. je član Reala, sa kojim je triput osvajao Evroligu, u po devet navrata ACB ligu Superkup i sedam puta Kup Kralja.

Bio je MVP Evrolige i ACB lige u sezoni 2016-17, po dvaput MVP finala ACB lige i Kupa Kralja i triput najbolji igrač Superkupa.

Kad je reč o reprezentaciji Španije, Ljulj je predvodio Crvenu furiju do osvajanja Mundobasketa 2019. u Kini i tri izdanja Evrobasketa, kao i do olimpijskog srebra u Londonu 2012. i bronze u Riju 2016.