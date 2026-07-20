Jovanović je rekao da je jutros ponovo gledao sinoćno finale i poraz od Slovenije.



-Pogledao sam jutros utakmicu, iako smo se sinoć kasno vratili iz Slovenije. Nije lako objasniti. Slovenci su odlučili da neke naše igrače koji nisu imali mnogo samopouzdanja čuvaju ispod bloka, što nas je malo poljuljalo. Tako su na neki način isekli naše najbolje igrače, i mislim da smo mogli malo više druge da uključimo u igru na početku meča. Ali opet kažem, ovo je timska zasluga i timski poraz, tako da ćemo videti šta možemo bolje i dati sve od sebe da što spremniji dočekamo naredne izazove - rekao je Jovanović.



Upitan je selektor da li je srebro uspeh ako se ima u vidu dominacija "orlića" sve do meča za zlato.



-Ja ću ovo smatrati uspehom. Naravno, svi bi voleli da je medalja zlatna, ali sistem takmičenja je da igrate sedam utakmica za devet dana, da igrate tri utakmice vezano, nemate slobodan dan. Naporno je. Mislim da smo postavili sistem, uživamo u procesu i radimo svakog dana. Ja sam njima odavno rekao da su oni za mene zlatni momci. Od kapitena Mitra, do Džepine koji nije kapiten, ali koji je bio lider ove ekipe. Oni su živeli kao jedan, radili kao jedan i i to je dovelo do finala - zaključio je Jovanović.