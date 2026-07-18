Orlići od 21 sata igraju protiv Furije, a sjajne vesti je dobila i cela naša zemlja - koja će moći da gleda TV prenos ovog duela iz Ljubljane

Pojavila se bojazan da neće moći naša zemlja da gleda ovaj meč, da neće biti TV prenosa, ali... U poslednji čas je reagovala Arena sport, koja je odlučila da kupi prava od FIBA i prenosiće ovu utakmicu, zbog čega će i biti prenosa.

Srbija je do sada bila poprilično silna, velikom razlikom su pobeđivali i svoje rivale, dok je i sada favorit protiv Španije. Padali su redom Poljska, Litvanija, Letonija u grupnoj fazi. Potom u nokaut fazi i Italija, pa i Grčka, sa po 23 poena razlike protiv Azura, a onda i Heleni sa 26 poena.

Španci su takođe bili ubedljivi na svim utakmicama, oni su slavili protiv Belgije, Hrvatske i Grčke u grupi, a onda protiv Rumunije (77:59), te protiv Nemačke (88:69) u četvrtfinalu.

Sada smo stigli i do polufinala, a kako rekosmo, od 21 sata ga možete pratiti putem Arena sport Premium 5 kanala.