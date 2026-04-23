Srpska publika Simonea Fontekija dobro pamti još sa Evrobasketa 2022. godine, kada je sasuo 19 poena i izbacio Orlove sa takmičenja. Sada, Italijan je bez ugovora u NBA ligi, što je u Itlaiji probudilo maštu za njegov eventualni povratak.

Italijanski reprezentativac, koji je do skoro nastupao za Majami, u intervjuu za „Il Centro“ istakao je da mu je prioritet nastavak karijere u SAD.

- Verujem da imam još šansi da ostanem u NBA ligi i da će se na tržištu otvoriti nove opcije. Da se ja pitam, voleo bih da ostanem u Majamiju, i zbog porodice koja se tamo dobro snašla. Ali naučio sam da u ovom poslu ne treba praviti planove unapred. U julu ćemo sve razmotriti - poručio je Fontekio.

On je dodao da je razgovarao i sa trenerom Erik Spoelstra, ali da je još rano za konkretne zaključke o budućnosti, s obzirom na to da NBA tržište tek treba da se razvije.

Posebno je bio jasan kada je reč o spekulacijama o povratku u Evropu i mogućem dolasku u Olimpia Milano.

- Mnogo sam radio da bih stigao do NBA, to je liga o kojoj sam sanjao kao dete i još nisam spreman da odustanem od tog sna. U Italiji se često pojavljuju priče bez osnova o mom povratku u Olimpiju Milano, ali to su samo spekulacije. U ovom trenutku isključujem povratak u Evroligu - rekao je italijanski košarkaš.