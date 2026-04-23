Karaburma ponovo diše fudbal kao nekada. Omladinski stadion, dom OFK Beograda, posle višemesečne rekonstrukcije zasijao je u potpuno novom ruhu i vratio ono što je nedostajalo - punije tribine, energiju i osećaj da se na ovom mestu ponovo igra vrhunski fudbal. Novi izgled stadiona, sa modernizovanim tribinama, obnovljenom VIP ložom, dodatnim sadržajima i novim LED osvetljenjem, nije doneo samo estetsku promenu, već i povratak publike koja je godinama čekala da „romantičari“ ponovo budu domaćini na svom terenu.

Povratak kući ispratio je i tim koji igra sve zrelije i sigurnije. Mladi sastav OFK Beograda svojim partijama pokrenuo je lavinu pozitivnih reakcija i zainteresovao publiku, koja se u sve većem broju vraća na Karaburmu.

Prvi meč na obnovljenom Omladinskom stadionu, u okviru 30. kola protiv Radnika iz Surdulice, okupio je oko 5.000 gledalaca, što je bila jasna poruka koliko je fudbal ovog kluba i dalje živ u Beogradu. Već u narednom domaćem susretu protiv Čukaričkog, tribine su ponovo bile dobro popunjene, sa skoro 2.000 navijača, potvrđujući da interesovanje nije trenutni impuls, već trend koji raste.

Na terenu, OFK Beograd uzvraća igrom. Ekipa je u impresivnoj seriji – devet utakmica bez poraza, uz tri pobede i šest remija, što je bilo dovoljno da se obezbedi mesto u plej-ofu. Posebno je odjeknula ubedljiva pobeda nad Novim Pazarom u gostima (1:5), kojom su „romantičari“ pokazali da njihov potencijal nije samo priča o budućnosti, već i realnost sadašnjeg trenutka.

Dodatnu dimenziju svemu daje i činjenica da se oko Karaburme sve češće mogu videti i skauti i menadžeri iz inostranstva. Mladi tim OFK Beograda postao je zanimljiva tačka na fudbalskoj mapi, a pojedinci već sada privlače ozbiljnu pažnju.

U prvom planu su Aleksa Cvetković, Aleksej Vukićević i Andrej Pavlović - trojac koji svojim igrama predvodi novu generaciju kluba. Cvetković svojim kontrolisanjem tempa i doprinosom u oba pravca drži vezni red stabilnim, dok tandem Pavlović-Vukićević u defanzivi deluje sve sigurnije i organizovanije iz meča u meč.

Iako veoma mladi, ostavljaju utisak igrača koji već sada mogu da naprave iskorak u karijeri. Njihove tržišne vrednosti dodatno potvrđuju potencijal: Cvetković (2,5 miliona evra), Vukićević (1,2 miliona evra) i Pavlović (800.000 evra).

Sve to zajedno - stadion koji je ponovo živ, publika koja se vraća i tim koji igra hrabro i moderno - čini da se o Karaburmi ponovo priča. OFK Beograd je u seriji dobrih rezultata, a mlad i poletan tim koji igra veoma dopadljiv fudbal privukao je sve veću pažnju fudbalskih zaljubljenika.