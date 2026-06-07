Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana nisu uspele da osvoje titulu na Rolan Garosu u konkurenciji dublova, pošto su danas u Parizu u finalu poražene od Čehinje Kateržine Sinjijakove i Amerikanke Tejlor Taunzend 6:2, 7:5.

Ovo je bilo treće finale grend slema u godinu dana za srpsko-kazahstanski par, ali i treći poraz, pa su tako ponovo ostale bez najveće titule.

Aleksandri i Ani će kao utešna nagrada pripasti 300.000 evra koje će podeliti. Dakle, zaradile su po 150.000 evra od učešća u finalu.

To, istina, deluje kao prilično mala svota kada se uzme u obzir da poražena u ženskom singlu dobije 1.400.000 evra.