Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se u četvrtfinale WTA turnira u Kvinsu u dubl konkurenciji, pošto su danas u osmini finala pobedile Norvežanku Ulrike Eikeri i Amerikanku Kvin Glison 6:2, 6:4.

Meč je trajao jedan sat i 27 minuta. Srpsko-kazahstanska kombinacija je na turniru u Kvinsu postavljena za prve nosioce.

Krunić i Danilina će u četvrtfinalu turnira igrati protiv Slovakinje Tereze Mihalikove i Britanke Olivije Nikols.

WTA turnir u Kvinsu igra se na travi za nagradni fond od 1.915.000 dolara.

Podsetimo, Krunić i Danilina su u nedelju poražene u finalu Rolan Garosa u konkurenciji dublova, ali ih to nije poremetilo i u Londonu su potvrdile dobru formu.