Serena Vilijams se vratila na teren posle četiri godine i to pobedom. Legendarna američka teniserka je na turniru u Kvinsu u paru sa Viktorijom Mboko savladala Nikol Meličar Martinez i Erin Rutlif sa 2:0, po setovima 7:6, 6:2.
Posle meča je jedno od glavnih pitanja bilo zašto se vratila tenisu sa 44 godine.
- Ne znam zašto, nisam imala ništa pametnije da radim, sedela sam kući. Deca su u školi i onda sam pomislila zašto da ne. Nikada pre nisam igrala ovde, pošto je turnir za muškarce, ali je lepo igrati na ovakvom turniru. Stvarno je lepo - počela je Serena.
Igra u tandemu sa Kanađankom koja je 25 godina mlađa od nje, a u četvrtfinalu će im rivalke biti Lejla Fernandez i Lora Zigmund.
- Bilo je baš zabavno, uživala sam sa Viki. Ona je držala tim, igrala sjajno u važnim poenima. Nikada nismo igrale zajedno, ali sam se osećala tako prirodno - dodala je Serena Vilijams.
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