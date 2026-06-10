Serena Vilijams se vratila na teren posle četiri godine i to pobedom. Legendarna američka teniserka je na turniru u Kvinsu u paru sa Viktorijom Mboko savladala Nikol Meličar Martinez i Erin Rutlif sa 2:0, po setovima 7:6, 6:2.

Posle meča je jedno od glavnih pitanja bilo zašto se vratila tenisu sa 44 godine.

- Ne znam zašto, nisam imala ništa pametnije da radim, sedela sam kući. Deca su u školi i onda sam pomislila zašto da ne. Nikada pre nisam igrala ovde, pošto je turnir za muškarce, ali je lepo igrati na ovakvom turniru. Stvarno je lepo - počela je Serena.

Igra u tandemu sa Kanađankom koja je 25 godina mlađa od nje, a u četvrtfinalu će im rivalke biti Lejla Fernandez i Lora Zigmund.