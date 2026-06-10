Odbojkaški klub Crvena zvezda sa sedištem na stadionu "Rajko Mitić" načinio je nekoliko promena, a posle trenera, kapitena, nekoliko igrača sada je otišao i sportski direktor Jovica Cvetković.

Tim povodom klub se oglasio saopštenjem.

- OK Crvena zvezda želi da se zahvali velikom odbojkaškom stručnjaku i dosadašnjem sportskom direktoru Jovici Cvetkoviću na trudu, posvećnosti i iskustvu koje je doneo u klub i da mu poželi sreću u svim daljim poduhvatima. Hvala na velikom doprinosu i srećno u daljoj karijeri - navodi se u objavi Crvene zvezde.



