Košarkaška sezona u Evropi još uvek nije u potpunosti završena, ali klubovi već uveliko razmišljaju o sklapanju tima za narednu takmičarsku godinu.

Partizan i Crvena zvezda žele da poprave utisak u Evroligi, a za tako nešto će im biti neophodna adekvatna pojačanja, a sada su oba kluba naciljala jednog igrača. Kako saznaje Sport Klub, Trevion Vilijams se nalazi na meti "večitih" rivala.

Reč je o američkom centru koji ove sezone dominirao u Baščašehiru kod srpskog trenera Marka Baraća. Pružao je sjajne partije i u Evrokupu i u turskom šampionatu, pa bi mogao da predstavlja baš veliko pojačanje za bilo kojeg od dva najveća srpska kluba.

Naravno, nisu samo Partizan i Zvezda zainteresovani za njegov potpis, pa bi potencijalno mogli da se bore sa drugim evroligašima.

Vilijams je prethodno igrao za Makabi i Albu. U Evrokupu se najbolje snašao, pošto je sa Bahčešehirom imao prosečno 11,1 poen po meču uz 8,6 skokova na 21 odigranoj utakmici.