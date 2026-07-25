Izabranici Saše Ocokoljića, košarkaši Srbije do 18 godina, počeli su šampionat Evrope nešto sporije, ali su u pravom momentu dodali gas, serijom 23:1 slomili otpor Slovačke, stigli do pobede – 94:70 i najavili borbu za treću medalju na velikim takmičenjima ovog leta.

Slede dueli sa selekcijama Turske i Danske, a grupa u kojoj se nalazi Srbija, u osmini finala ukršta sa grupom u kojoj su Francuska, Grčka, Izrael i Austrija.

Prevagu na tasu Srbije, doneli su Đorđe Gnjato sa 15, Vuk Danilović sa 13, Andrej Bjelić sa 12, Nikola Karalić i Luka Roganović sa po 11 poena.

Kod Slovačke, Matuš Ribar je postigao 15, Bruno Randuška i Matuš Gregor po 11 poena.