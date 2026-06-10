Italijanski teniser Janik Siner doživeo je šok u drugom kolu Rolan Garosa, pošto je izgubio od Huana Manuela Serundola iako je vodio 2:0 u setovima i 5:2 u trećem.

Posle tog meča vratio se u Italiju i tamo je nekoliko puta posetio bolnicu u Torinu.

Počele su da se pojavljuju spekulacije o tome da bi prvi teniser sveta mogao da propusti Vimbldon i da situacija nije ni malo naivna. Međutim, italijanski mediji tvrde da je sa njim sve u redu i da nema razloga za brigu.

- Sa Janikom je sve u redu. Nisu uočene nikakve anomalije, niti su pronađeni neki dodatni problemi. Samo je zamor bio u pitanju. Od danas kreće sa pripremama za Vimbldon - naveo je novinar Luiđi Ansaloni koji piše za italijansku "Gazetu".

Dakle, izgleda da je u pitanju bila samo sunčanica i zamor materijala zbog toga što je igrao na prevelikom broju turnira uoči drugog grend slema sezone.