Francuski teniser Kventan Alis osvojio je prvu ATP titulu u karijeri, posle 14 godina bavljenja profesionalnim tenisom, pošto je danas u finalu turnira u Kicbilu pobedio Kazahstanca Aleksandra Bublika rezultatom 6:4, 7:6 (8:6).



Meč je trajao sat i 34 minuta. Bublik je 11. teniser sveta, dok je Alis 83. na ATP listi.



Francuski teniser je prvi set osvojio posle brejka u 10. gemu. Oba tenisera su zadržala svoj servis u drugom setu, Alis je bio bolji u taj-brejku rezultatom 8:6.



Alis je za trijumf na turniru u Austriji dobio 93.175 evra i 250 bodova za ATP listu.



Bubliku je za učešće u finalu pripalo 54.360 evra i 165 bodova za ATP listu.