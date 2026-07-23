Nekadašnja šampionka Rolan Garosa u konkurenciji mešovitih parova, Rika Hiraki, uhapšena je zbog sumnje da je umešana u složenu onlajn prevaru, saopštila je policija prefekture Koči.

Ova 54-godišnja Japanka se tereti da je učestvovala u prevari kojom je jedna žena oštećena za 300.000 jena (oko 1.850 evra). Prema navodima istrage, žrtva je bila meta prevaranta koji se na internetu predstavljao kao ortopedski hirurg iz bolnice u Parizu. „Hirurg“ je tvrdio da mu je novac hitno potreban kako bi platio carinske troškove za oslobađanje stvari svoje preminule supruge koje su poslate u Japan.

Policija je do dokaza došla putem snimaka nadzornih kamera koji pokazuju Hiraki kako 30. maja 2022. godine podiže novac sa računa registrovanog na njeno ime, upravo na dan kada je žrtva izvršila uplatu. Pored toga, tužilaštvo navodi da je oko 270.000 jena „provučeno“ kroz kriptovalutni račun koji je takođe glasio na njeno ime, pre nego što je prosleđen dalje.