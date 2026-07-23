Bivši košarkaš Partizana Kameron Pejn mogao bi da se vrati u Evroligu.
Kako javlja izraelski "Kanal 5", on je među opcijama Hapoela iz Tel Aviva na poziciji plejmejkera. Dimitris Itudis u timu ima Vasilija Micića i Tomaša Satoranskog, ali se traži još jedna alternativa. Hapoel se prvobitno raspitivao o Judžinu Džermanu i Džamiru Jangu, da bi se i Pejn pojavio kao potencijalna meta.
Amerikanac je tokom prošle sezone nastupao za Partizan. Crno-beli dres je nosio od decembra do februara, da bi se na poziv Filadelfija Seventisiksersa vratio u NBA ligu.
Imao je neke zapažene partije, ali je već u aprilu bio otpisan. Razlog su povrede koje su ga ometale u boljim partijama i sada je slobodan u izboru nove sredine.
U Partizanu je na 10 mečeva u Evroligi imao prosek od 12,4 poena, 3,9 asistencije i 2,3 skoka.
Tokom karijere igrao je za Oklahomu, Čikago, Klivlend, oprobao se u Kini i Razvojnoj ligi, pa bio igrač Finiksa, Milvokija, Filadelfije, Njujorka, Partizana i ponovo Filadelfije.
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