Bivši košarkaš Partizana Kameron Pejn mogao bi da se vrati u Evroligu.

Kako javlja izraelski "Kanal 5", on je među opcijama Hapoela iz Tel Aviva na poziciji plejmejkera. Dimitris Itudis u timu ima Vasilija Micića i Tomaša Satoranskog, ali se traži još jedna alternativa. Hapoel se prvobitno raspitivao o Judžinu Džermanu i Džamiru Jangu, da bi se i Pejn pojavio kao potencijalna meta.

Amerikanac je tokom prošle sezone nastupao za Partizan. Crno-beli dres je nosio od decembra do februara, da bi se na poziv Filadelfija Seventisiksersa vratio u NBA ligu.

Imao je neke zapažene partije, ali je već u aprilu bio otpisan. Razlog su povrede koje su ga ometale u boljim partijama i sada je slobodan u izboru nove sredine.

U Partizanu je na 10 mečeva u Evroligi imao prosek od 12,4 poena, 3,9 asistencije i 2,3 skoka.