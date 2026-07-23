Najbolji košaršak Partizana Karlik Džons, odlučio je da period između dve sezone provede u Sinsinatiju. Sjajni plejmejker je rešio da se i tokom letnje pauze posveti košarci, tako da trenutno nastupa u tamošnjoj "Smit ligi".

Tamo pruža odlične partije, što svakako može da raduje "grobare". Reprezentativac Južnog Sudana je umalo stigao do tripl-dabla, pošto je zabeležio učinak od 19 poena, 11 skokova i sedam asistencija.

Preko puta Karlika Džonsa inače se nalazio i nekadašnji igrač Oklahome, Darijus Bejzli, kao i novi košarkaš FMP-a, Džemija Nil, koji je uspeo da meč završi sa 14 poena i osam skokova, pa će i Panteri sigurno trljati ruke povodom svog novog pojačanja.

Partizan će pripreme za novu sezonu početi u avgustu, a Džons će biti glavni igrač u timu Đoana Penjaroje.