Košarkaši Paritzana dočekaće sutra od 20 časova Dubai u Beogradskoj areni. Dubai vodi 2:1 u seriji nakon što je Partizan u sredu pobedio na svom terenu rezultatom 84:70.

- Juče smo uspeli da ostvarimo trijumf, ali sada je tek 1:2 u seriji i spremamo se za sutrašnju utakmicu. Dubai je vrlo dobra ekipa sa talentovanim igračima, ali i vrlo dobrim trenerom. Tokom jučerašnje utakmice uspeli smo da zaustavimo neke njihove veoma važne igrače koji su imali lošije procente šuta, ali naravno, pitanje je da li će Bejkon i Musa ponoviti takvu partiju. Moramo da budemo spremni za sve to, da radimo na određenim segmentima koje bi trebalo da poboljšamo, i da odigramo jako dobru timsku odbranu, pošto znamo da Dubai ima izuzetne igrače - rekao je Penjaroja, a prenosi sajt kluba.

On je naveo da je prošla utakmica primer kako bi crno-beli trebalo da odigraju.

- Uz podršku naših navijača nadam se da ćemo odigrati još jednu dobru utakmicu. Potpuno je jasno da svi mi i igrači želimo da igramo taj peti meč - izjavio je Penjaroja.

Košarkaš Partizana Karlik Džouns naveo je da veruje da će njegova ekipa ponoviti igru iz treće utakmice i doći do pobede.

- Uprkos pobedi, i dalje smo u zaostatku u seriji. Još jedna pobeda omogućila bi njima da proslave titulu na našem terenu, a mislim da se to nikome od nas ne bi dopalo. Još uvek imamo šansu, a dok god postoji šansa, postoji i mogućnost da pobedimo. Ne smemo da se opustimo niti da im dozvolimo da steknu dodatno samopouzdanje. Danas smo analizirali utakmicu, pogledali dobre stvari koje smo uradili, ali i one segmente koje moramo da popravimo - poručio je Džons.

Potencijalna peta utakmica u seriji igrala bi se 16. juna u Dubaiju.