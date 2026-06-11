Vimbldon je objavio ukupan nagradni fond za ovogodišnji turnir i on iznosi rekordnih 64,2 miliona funti, što predstavlja povećanje od 20 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Ukupan fond veći je za 10,7 miliona funti nego 2025. godine, a organizatori ističu da je to ubedljivo najveće godišnje povećanje u istoriji turnira.

Šampioni i vicešampioni u muškoj i ženskoj konkurenciji zaradiće 3,6 miliona, odnosno 1,8 miliona funti. Nagrada za osvajanje titule povećana je za 20 odsto, dok je iznos namenjen finalistima veći za 18 procenata.

Posebno je povećana zarada za tenisere i teniserke koji ispadnu već u prvom kolu glavnog žreba. Oni će dobiti po 80.000 funti, što je rast od 21 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Značajan rast zabeležen je i u kvalifikacijama, za koje je izdvojeno ukupno 6,2 miliona funti, odnosno 25 odsto više nego 2025.

Povećanje nagradnog fonda dolazi nakon nezadovoljstva dela najboljih svetskih tenisera visinom nagrada na Rolan Garosu. Tokom ovogodišnjeg turnira u Parizu pojedini igrači protestovali su ograničavanjem medijskih aktivnosti, smatrajući da bi veći procenat prihoda od turnira trebalo da bude usmeren ka teniserima.

- Zadovoljstvo mi je što mogu da objavim ukupan nagradni fond od 64,2 miliona funti za Vimbldon 2026, što je veoma značajno povećanje od 20 odsto u odnosu na 53,5 miliona prošle godine. Ovo priznaje uspeh Vimbldona, ali i činjenicu da vodimo održiv program koji nam omogućava ne samo da povećavamo nagrade, već i da ulažemo u infrastrukturu, sezonu na travi, kao i u britanski i međunarodni tenis - rekla je predsednica Ol Ingland kluba Debora Dževans.

Najveći teniski turnir je na programu od 29. juna do 12. jula. Titulu u muškoj konkurenciji brani Janik Siner, a u ženskoj Iga Švjontek.