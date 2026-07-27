Nakon što je Miroslav Tanjga podneo ostavku, Vojvodina je brzo reagovala i pronašla možda trenutno najbolje rešenje na tržištu slobodnih agenata.

Novi šef stručnog štaba Novosađana biće Marko Savić, nekadašnji trener Voždovca, Čukaričkog i Železničara iz Pančeva.

Najviše pažnje privukao je u Voždovcu kada je ekipa "zmajeva" igrala možda i najzanimljiviji fudbal u Srbiji. Nakon toga nije se proslavio u Pančevu i na Banovom brdu, a od aprila 2025. godne je bez angažmana.

U mlađim kategorijama trenirao je Crvenu zvezdu, Krasnodar, bio i u U15 reprezentaciji Srbije...