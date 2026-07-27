Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu Vojvodinu rezultatom 3:1 u meču drugog kola Superlige Srbije.

Konačan rezultat postavio je u 90+3. minutu mladi fudbaler Dimitrije Šarić svojim prvim golom u dresu crveno-belih.

Momenat za pamćenje mladog 17-godišnjeg ofanzivnog veziste koji je opravdao ukazano poverenje Dejana Stankovića i došao do prvenca.

U pitanju je produkt Zvezdine škole i neko ko bi trebalo da predstavlja zamenu za Vasilija Kostova, kada je u pitanju novi projekat kluba.