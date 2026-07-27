Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu Vojvodinu rezultatom 3:1 u meču drugog kola Superlige Srbije.

Zanimljiva scena desila se na početku utakmice, odnosno zanimljiva po jedan malo poznat klub u Sriji - Mladost iz Bačkog Jarka.

Naime, kapiteni oba tima Mirko Ivanić i Dejan Zukić ponikli su upravo u ovom klubu, zbog čega su se oglasili iz Bačkog Jarka.

- Mladost iz Bačkog Јarka ponosna јe na igrače koјi su ponikli u našem klubu, a danas su vrhunski fudbaleri i kapiteni naјvećih srpskih klubova, Mirka Ivanića, kapitena Crvene zvezde, i Deјana Zukića, kapitena Voјvodine. Kao sportski rivali su se našli na suprotnim stranama u utakmici drugog kola Superlige Srbiјe. Za nas su oboјica veliki šampioni i naјlepši dokaz da se u Mladosti stvaraјu ne samo dobri fudbaleri, već i dobri ljudi.

- Želimo Mirku i Deјanu mnogo uspeha. Od Livadice do naјvećih srpskih stadiona, ali naš klub će uvek biti njihova prva fudbalska kuća - stoji u objavi ovog kluba.