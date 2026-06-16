Dugo je Mirko Ivanić van teren... Povreda je omela kapitena Zvezde i mesecima ga nema na terenu. Trener Dejan Stanković je mnogo puta istakao koliko je Ivanić važan za njegov tim.

Nagađalo se da bi Ivanić mogao do kraja sezone da upiše koji minut, ali nisu na Marakani želeli da rizikuju sa kapitenom.

Ipak, Ivanićev oporavak ide u dobrom smeru i vezista je prvi put trenirao sa ekipom nakon višemesečne pauze.

Svakako dobre vesti za Dejana Stankovića koga očekuje vrlo neizvesno leto.

Pokušaće Zvezdin strateg da se plasira u Ligu šampiona, što mu u više navrata ranije nije uspevalo.