Svetsko prvenstvo u fudbalu donelo nam je jednu od najvećih senzacija u istoriji, Zelenortska ostrva su izdržala protiv Španije i osvojila su bod u prvom kolu grupe H.
Najzaslužniji za to što nije bilo golova bio je vetaran na golu Zelenortskih Ostrva - Žozimar Žoze Evora Dijaš, ili jednostavno Vozinja, kako ga svi i zovu.
Postao je senzacija odmah posle utakmice sa Španijom, jer su njegove bravure na golu obišle čitavu planetu.
Navijači širom planete su počeli da prate njegov profil na Instagramu, a na nacionalnoj televiziji je zapravo i počeo taj trend, gde su u studiju pozvali navijače da ga zaprate jer je zaslužio to odbranama.
Posle meča, dok je pričao u miks zoni za brazilsku televiziju, voditeljka mu je pokazala koliko je pratilaca dobio za svega nekoliko minuta posle meča, a on nije mogao da veruje.
Pre utakmice je imao 50.000 pratilaca, a sada je ta brojka dostigla čak 1,8 miliona, a sigurno je da će brojke samo rasti.
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