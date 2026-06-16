Svetsko prvenstvo u fudbalu donelo nam je jednu od najvećih senzacija u istoriji, Zelenortska ostrva su izdržala protiv Španije i osvojila su bod u prvom kolu grupe H.

Najzaslužniji za to što nije bilo golova bio je vetaran na golu Zelenortskih Ostrva - Žozimar Žoze Evora Dijaš, ili jednostavno Vozinja, kako ga svi i zovu.

Postao je senzacija odmah posle utakmice sa Španijom, jer su njegove bravure na golu obišle čitavu planetu.

Navijači širom planete su počeli da prate njegov profil na Instagramu, a na nacionalnoj televiziji je zapravo i počeo taj trend, gde su u studiju pozvali navijače da ga zaprate jer je zaslužio to odbranama.

Posle meča, dok je pričao u miks zoni za brazilsku televiziju, voditeljka mu je pokazala koliko je pratilaca dobio za svega nekoliko minuta posle meča, a on nije mogao da veruje.

Pre utakmice je imao 50.000 pratilaca, a sada je ta brojka dostigla čak 1,8 miliona, a sigurno je da će brojke samo rasti.