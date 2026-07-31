Nekadašnji napadač Crvene zvezde, Dejan Vidić, nastavlja karijeru u redovima novopečenog člana Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Srpski napadač stavio je paraf na ugovor i pridružio se ekipi Čelika iz Zenice, koja je minulog proleća izborila plasman u elitni rang takmičenja.

Zanimljivo je da je Vidić nedavno potpisao za ekipu Irtiša iz Pavlodara, odigrao dva meča i otišao, o čemu je pisao i tamošnji portal "prosports", ali nije naveden razlog rastanka.

Vidić je ponikao u redovima Morave, a potom je nastupao za Napredak, Belosavac, Topolu i Zlatibor, gde je privukao pažnju Crvene zvezde.

Na Marakanu je stigao tokom zime 2019. godine, ali nikada nije dobio priliku da obuče crveno-beli dres, već je često išao na pozajmice.