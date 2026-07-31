Malo je fudbalera Crvene zvezde preko noći ušlo u legendu, a tu čast imao je Milan Pavkov koji je 6. novembra 2018. ustao kao "samo još jedan igrač crveno-belih", a legao da spava kao najveći junak slavnog kluba u 21. veku sa dva spakovana gola Liverpulu.

Bilo je kultnih momenata i posle toga, gola Milanu, Kopenhagenu, Partizanu... bilo je i onih nešto manje lepih kada je autogol izbacio Zvezdu iz Lige šampiona, ali je Pavkov sačuvao svoj kult među navijačima i sigurno da će se pesma "Pavkov's on fire" prepričavati novim generacijama.

Međutim, sada da vas pitamo, kada ste poslednji put čuli za Milana Pavkova?

Iskusni napadač trenutno brani boje Čukaričkog, ali je ove sezone odigrao svega 17 minuta. Poslednji gol postigao je još 12. maja 2025. godine, a od kako je na leto 2022. godine napustio Crvenu zvezdu postigao je svega četiri pogotka. Dakle, četiri godine i četiri gola. Neobično za čoveka koji je rešetao mreže u crveno-belom dresu.

Oni koji poznaju Pavkova znaju da je on samo običan čovek koji voli život na selu, ne treba mu mnogo. Nešto slično kao Nikola Jokić. Možda se pomirio sa tim uspesima i shvatio da je uradio ono što mnogi mogu samo da sanjaju.

Povukao se Pavkov i sa društvenih mreža, pa ga više nema na Instagramu gde je često delio fotografije sa pecanja u Begeču i okolnim selima u Vojvodini.

Bilo kako bilo, sigurno da će navijačima Zvezde zauvek ostati u lepom sećanju, a izgleda da je Pavkovu to i najbitnije.