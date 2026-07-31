U fudbalu, kao i u životu, pare nisu presudne, ali mogu da završe posao. Tako i Zvezda, višestruko vrednija od Hapoela, mogla bi da prođe u završnu rundu borbi za društvo bogatih i slavnih. Tačnije, morala.

Crveno-beli su petardom ispratili Larn (Katai 3, Arnautović 45+4. i 60, Loizu 49, Bukari 79) za konačnih 9:0 protiv nejakog prvaka Severne Irske i sad mogu da planiraju put u Sombatelj, gde će ekipa iz Ber Ševe da ih ugosti već u utorak (19.30). Revanš je sedam dana kasnije na „Marakani“ (20.00) za overu plasmana u baraž za Ligu šampiona. Tome se, dabome, nadaju Zvezdini navijači, a i papir pokazuje da bi eliminacija bila senzacija u borbi za ogromnu svotu novca.

Dakle, prema Transfermarktu, koji, istina, može i ne mora da pomogne u sagledavanju onoga što igrači imaju u srcu, kopačkama i ko zna gde još, Hapoel Ber Ševa ima skoro šest puta manju vrednost od Zvezde - 20,98 miliona naspram 123,25 miliona. Sam Vasilije Kostov je procenjen na 25 miliona, pa toliko o tome ko je favorit u ovom dvomeču. Najvredniji u timu izraelskog prvaka su Lukas Ventura i (povređeni) Dan Biton - po dva miliona.

Zvezda bi bila favorit i protiv Vikingura da su Islanđani eliminisali Hapoel, a nisu jer su u Sombatelju izgubili 0:2 i proćerali prednost ostvarenu kod kuće u zemlji vatre i leda (2:1). Ekipa iz Rejkjavika vredi tek 4,79 miliona, ali je bar poštedela Beograđane leta na daleki sever.

- Logistički odlično - 40 minuta avionom i još sat vremena autobusom, bolje nego pet i po sati do Rejkjavika. Ako hoćeš do Lige šampiona, moraš da pobediš svakoga. Analiziraćemo ih, gledati da im oduzmemo jake stvari i da stavimo u prvi plan naš kvalitet - reče Dejan Stanković odmah posle trijumfa nad Larnom, čiji je trener Gari Haveron oduševio zvezdaše porukom posle izgubljene utakmice na stadionu „Rajko Mitić“.