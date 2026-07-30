Dušan Tadić je otkrio zbog čega je odlučio da obuče dres holandskog NEC Najmehena.

Nekadašnji kapiten Srbije je istakao da se prelomni trenutak desio u Beogradu gde je delegacija holandskog kluba doputovala sa ciljem da ubedi iskusnog vezistu da se vrati u Erediviziju.

Na sastanak u srpsku prestonicu lično su stigli šef stručnog štaba Dik Šrojder, njegov pomoćnik Haris Medunjanin, ali i glavni finansijer kluba Marsel Bukhorn. Upravo je taj gest i otvoren, neposredan razgovor ostavio presudan utisak na Tadića.

- Taj razgovor mi je bio veoma važan. Marsel je fin i harizmatičan čovek, ali i veoma duhovit. Odmah sam primetio koliko mu je NEC važan. Izuzetno cenim to što su došli u Srbiju zbog mene. Razgovarali smo prilično dugo, više o životu nego o fudbalu, i taj razgovor je na kraju prevagnuo - poručio je Tadić.

Dušan je ostavio neizbrisiv trag u Holandiji, gde je igrao za Groningen, Tvente i Ajaks, dok je u bogatoj karijeri nosio još i dresove Vojvodine, Sautemptona i Fenerbahčea. Poslednji angažman je imao u Al Vahdi.