Bivši kapiten Srbije je u oba kluba ostavio dubok trag, a sa tribina stadiona "Karađorđe" je ispraćen ovacijama navijača oba tima. Podsetimo, Ajaks je slavio sa 4:1 i praktično obezbedio plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije, a Tadić je po završetku meča rekao da mu je bilo veliko zadovoljstvo da uživo prati okršaj timova koji zauzimaju posebno mesto u njegovoj karijeri.

- Prelep je osećaj, ovo su moja dva kluba. Zaista je lepo moći gledati ovu utakmicu - rekao je Tadić na holandskom jeziku u izjavi za TV "Zigo sport".

Tadić ima 37 godina, a trenutno je bez kluba pošto je napustio Al Vahdu. Iako su holandski mediji preneli da je vodio pregovore sa NEC Najmegenom, kao i da je za njega zainteresovan još jedan njegov bivši klub, FK Tvente, Tadić nije želeo da potvrdi povratak u Erediviziju.

- Ne znam još šta ću raditi, moramo da vidimo šta će se desiti - rekao je Tadić uz osmeh.

Prema poslednjim informacijama koje prenose mediji, Tadić je uprkos interesovanju iz Holandije najbliži odlasku u drugi klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.