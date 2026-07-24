Dok je Almami Moreira, reprezentativac Gvineje Bisao koji ima portugalski pasoš, igrao za Standard iz Liježa a pre Partizana i Vojvodine, pobrinuo se da proširi porodicu.

Tako je u Belgiji rođen njegov sin Dijego Manuel Žadon da Silva Moreira (21), poznatiji kao Moreira junior. Reprezentativac je Belgije i član Strazbura, pošto nije uspeo da se nametne u dresovima Liona, Čelsija i Benfike.



Moreira je levonogi krilni igrač sposoban da igra u oba pravca. Brz je, eksplozivan i tehnički nadaren, a sjajan je i dribler. Upoređuju ga s igračima poput bivšeg portugalskog reprezentativca Nanija.

Paralelno sa sportskom karijerom u žižu je došao i zbog emotivnog života, tačnije influenserke Šahinez koja je alžirsko-francuskog porekla. U javnosti je dodatno privukla pažnju kao značajna ličnost u alžirskoj WAGs zajednici (supruge i devojke fudbalera), pošto je u vezi s Dijegom Moreirom.

Digitalnu kreatorku masa prati na raznim platformama zbog sadržaja o načinu života, modi, manekenstvu, putovanjima...

Ima preko 130.000 pratilaca na Instagramu, gde se prvi put pojavila u julu 2014.

Šahinez se uzda u adut koji mnogi muškarci vole, a to su obline. Sarađuje s poznatim brendovima , a poznata je po putopisnim sadržajima jer posećuje mesta poput Los Anđelesa, Maroka, Majamija, Dubaija, Tajlanda, Pariza, Londona, Senegala i mnoga druga. Ima sestru Sofiju.

I deda fudbaler

Majka Moreire juniora je Emili Graf. S njene strane, Moreira je unuk Helmuta Grafa, fudbalera rođenog u Nemačkoj, koji je takođe igrao za Standard iz Liježa od 1976. do 1982. godine.