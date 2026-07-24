Trener fudbalera Partizana Saša Ilić rekao je posle pobede nad ekipom Una Štrasen (4:0) da je zadovoljan rezultatom, ali da nekim delovima igre nije.

- Dosta lep rezultat smo napravili danas, zadovoljan sam rezultatom, nekim delovima igre nisam, ali to ćemo videti da ispravimo u narednom periodu - rekao je Ilić na konferenciji za medije posle utakmice.

Ilić je naglasio da je razlika u kvalitetu ogromna.

- Nema potrebe da se lažemo. Ekipa Partizana je dosta kvalitetnija od Luksemburžana, ali pravimo neke greške koje moramo da ispravimo. Jače ekipe će nas kazniti - dodao je Ilić.

Povratnik u klub Ibrahim Zubairu je bez sumnje bio igrač utakmice.

- Zubairu ima strašan učinak. Postigao je dva gola i asistirao za jedan. To je za svaku pohvalu. Ono što ja mislim jeste da mora da učestvuje više u igri - naveo je Ilić.

Na kraju je trener crno-belih malo i kritikovao igrače.

- Određeni igrači Partizana i oni koji igraju i neki koji su ušli moraju da imaju veći stepen odgovornosti. Da nam se ne dešavaju stvari kao protiv Zemuna. Danas nismo bili kažnjeni, svako je hteo nešto da pokaže i iskaže se na svoj način. Jedino možemo da delujemo kao tim - zaključio je Ilić.