Trener fudbalera Partizana Saša Ilić izjavio je danas da su njegovi igrači svesni ozbiljnosti utakmice protiv Une Štrasen i da će tako pristupiti prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije.

Fudbaleri Partizana dočekaće sutra od 21 sat Unu Štrasen iz Luksemburga na stadionu u Humskoj.

- Prva utakmica na domaćem terenu u sezoni. Moji igrači znaju da je ovo ozbiljna takmičarska utakmica i očekujem da će tako i pristupiti. Očekujem veliku podršku navijača i veliku energiju mojih igrača. Ako ponovimo prvih 25 minuta protiv Zemuna bićemo ozbiljni favoriti - rekao je Ilić na konferenciji za novinare.

On je naveo je imao sastanak sa igračima nakon remija sa Zemunom u Superligi Srbije i dodao da Partizan ne trpi neuspeh.

- Rezultatski nije bilo sjajno. Partizan je očekivao i morao da osvoji sva tri boda. I da smo pobedili rekao bih da nismo igrali dobro. Nadam se da su igrači shvatili, koliko god su mladi znaju šta znači igrati za Partizan. Odgovornost je i na meni kao treneru. Na greškama se uči, dobro je što je na početku sezone - izjavio je trener Partizana.

Ilić je istakao da su "crno-beli" analizirali protivnika iz Luksemburga.

- Radili smo, gledali smo, imamo informacije od naših ljudi iz Luksemburga. Moramo da ih shvatimo mnogo ozbiljno, ako hoćemo da prođemo. Igraju u sličnim formacijama. Poslednje dve utakmice protiv ekipe iz San Marina nisu imali pritisak i vodili su igru. Napravili su velike šanse, sutra neće biti tako. Mi moramo da nametnemo ritam - poručio je Ilić.

Trener Partizana je dodao da će napraviti nekoliko promena u odnosu na utakmicu protiv Zemuna.

- Sutra će biti nekoliko rotacija, tako ćemo raditi i u budućnosti, računam na dosta igrača. Ekipa je takva da ima dosta mladih igrača iz naše škole. Pojačanja moraju da nam donesu ekstra kvalitet. Znamo finansijsku situaciju, dosta zavisi od izlaznih transfera. Svestan sam da kasnimo, kraj jula, početak avgusta. Tako je kako je, trudićemo se da napravimo rezultat sa ovim kadrom, možda bude pojačanja - rekao je Ilić.

Revanš utakmica između Partizana i Une Štrasen igraće se 30. jula u Luksemburgu.