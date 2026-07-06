Fudbaleri Partizana pobedili su ekipu Nefčija rezultatom 1:0. Jedini gol na utakmici postigao je Erik Kojzek u 47. minutu.

- Ovo je bila najbolja naša utakmica na pripremama, smanjili smo intenzitet treninga, bilo je dobrih stvari, ali neke moramo da popravimo - rekao je Ilić za TV Arena sport.

Trener Partizana je bio zadovoljan odbranom na meču sa Nefčijem.

- To su stvari koje me raduju, igrali smo agresivno, sa velikim brojem faulova. To nismo radili u prethodnim mečevima, moramo to da zadržimo - istakao je Ilić.

Ekipi Partizana će se večeras priključiti brazilski fudbaler Že.

- Jedva čekamo da dođe napadač, zatim i trojica reprezentativaca, računamo i na dvojicu iz Teleoptika. Svi igrači su nam potrebni, za dve nedelje počinjemo Superligu i kvalifikacije za Ligu konferencija. Samo da svi budu zdravi - rekao je Ilić.