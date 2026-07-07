Brazilski fudbaler Že izjavio je danas da je veoma srećan što je došao u Partizan i što će nositi "crno-beli" dres.

Že (26) je u Partizan stigao iz turskog Gectepea na jednogodišnju pozajmicu iz mogućnost otkupa ugovora na kraju sezone.

On je rođen 24. oktobra 1999. godine u Sao Paulu, visok je 185 centimetara i igra na poziciji centralnog napadača.

-Veoma sam srećan što sam došao u Partizan i što ću nositi 'crno-beli' dres. Znam koliko su navijači Partizana strastveni i jedva čekam da osetim njihovu podršku. Verujem da nas očekuje uspešna sezona i da zajedno možemo da napravimo velike stvari - izjavio je Že, preneo je zvanični sajt beogradskog kluba.



Partizan je u saopštenju naveo da su brazilskom napadaču dobrodošlicu u klub iz Humske pružili sunarodnici Kleo, Mateus Saldanja, Everton Luiz i Žuka, koji su nekada nosili "crno-beli" dres.