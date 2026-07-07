Takmičenje je proteklo u sportskom duhu, uz veliko zalaganje učesnika koji su još jednom pokazali značaj sporta u unapređenju kvaliteta života osoba sa invaliditetom, kao i važnost njihovog aktivnog uključivanja u sportske aktivnosti i društvenu zajednicu.
Organizaciju prvenstva finansijski su podržali Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, preko Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, kao i Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu Autonomne Pokrajine Vojvodine.
REZULTATI
POJEDINAČNI PLASMANI - ŽENE
- Latković Jovanka 57
- Pečuić Mirjana 56
- Budai Eržebet 47
EKIPNI PLASMAN
- Novi Sad 224
- Subotica 212
- Zrenjanin 207
- Kikinda 205
- Kula 205
- Inđija 204
- Stara Pazova 199
- Vrbas 194
- Bela Crkva 192
- Pančevo 179
- Srbobran 178
- Bačka Palanka 173
POJEDINAČNI PLASMAN - MUŠKARCI
- Stanković Vukašin 66
- Marić Mile 65
- Puević Želimir 62
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