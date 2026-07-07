Takmičenje je proteklo u sportskom duhu, uz veliko zalaganje učesnika koji su još jednom pokazali značaj sporta u unapređenju kvaliteta života osoba sa invaliditetom, kao i važnost njihovog aktivnog uključivanja u sportske aktivnosti i društvenu zajednicu.

Organizaciju prvenstva finansijski su podržali Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, preko Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, kao i Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu Autonomne Pokrajine Vojvodine.

REZULTATI

POJEDINAČNI PLASMANI - ŽENE

- Latković Jovanka 57

- Pečuić Mirjana 56

- Budai Eržebet 47

EKIPNI PLASMAN

- Novi Sad 224

- Subotica 212

- Zrenjanin 207

- Kikinda 205

- Kula 205

- Inđija 204

- Stara Pazova 199

- Vrbas 194

- Bela Crkva 192

- Pančevo 179

- Srbobran 178

- Bačka Palanka 173

POJEDINAČNI PLASMAN - MUŠKARCI

- Stanković Vukašin 66

- Marić Mile 65

- Puević Želimir 62