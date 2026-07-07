Siner je u četvrtfinalu savladao Jana Lenarda-Štrufa sa 3:0. Po setovima je bilo 7:5, 7:6 (4), 6:3, a meč je trajao nešto više od dva i po sata.

U prvom setu serveri su bili prilično sigurno sve do finiša, kada prvi reket sveta stiže do tri vezane brejk lopte, iskoristio je treću, a onda rutinski odservirao za set.

Na startu drugog seta viđena je razmena brejkova. Imao je Nemac set loptu na servis Sinera, ali je nije iskoristio, pa se otišlo u taj-brejk koji dobija prošlogodišnji šampion rezultatom 7:4.

U trećem setu se 74. teniser sveta držao do 3:3, kada Janik vezuje tri gema i stiže do pobede koja mu donosi polufinale.

Siner će u polufinali igrati sa pobednikom meča Novak Đoković - Feliks Ože-Alijasim.