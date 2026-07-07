Meč osmine finala Vimbldona između Saše Zvereva i Jiržija Lehečke prekinut je tokom trećeg seta, usled zakona u Velikoj Britaniji. Nemački teniser je vodio sa 2:0 u setovima, dok je u trećem bilo 3:3, a meč će se nastaviti tokom današnjeg dana, pošto se u Britaniji nikakva javna okupljanja i manifestacije ne dozvoljavaju posle 23 časa.

Zanimljiva scena nastala je nekoliko sati pre kraja programa, a u glavnoj ulozi bio je Rodžer Federer.

Legendarni Švajcarac je bio jedan od počasnih gostiju u čuvenoj Kraljevskoj loži na Centralnom terenu, gde je tokom dana pratio mečeve Džasmin Paolini - Aleksandra Eala, Artura Ferija i Grigora Dimitrova, a potom i večernji duel Zvereva i Lehečke.

Ipak, upravo je pred početak poslednjeg meča dana nastala fotografija koja je ubrzo postala hit na društvenim mrežama.

Na njoj se vidi kako Federer gotovo potpuno sam sedi u Kraljevskoj loži, inače rezervisanoj za najuglednije goste turnira.

Dok je padao mrak nad Londonom, Švajcarac je mirno zauzeo mesto u prvom redu, a u gotovo praznoj loži nalazile su se još svega tri osobe, raspoređene u ostalim redovima. Iako je reč o jednom od najprestižnijih mesta na Vimbldonu, veoma mali broj zvanica odlučio je da ostane na meču koji je počeo oko 21 čas po lokalnom vremenu...