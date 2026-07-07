-Ne odlučujem ništa naprečac. Sada nije bitno da li ću igrati i dalje. Probudiću se sutra kao i danas, sa čistom savešću - rekao je Ronaldo.

Nastavio je u istom ritmu.

-Igrao sam 23 godine za nacionalni tim, osvojio tri titule. Pre Kristijana Portugal nije osvojio ništa. Evropsko prvenstvo je najvažnije. Za mene ta 2016. ima istu magnitudu kao i Svetski kup, iskreno.

On ima ugovor u Saudijskoj Arabiji i za sledeću godinu.

-Moram da održim hladnu glavu, da ostanem miran i da odlučim šta je najbolji put. Pričaću sa porodicom, sa ljudima koji me vole. Neću odlučiti sad jer onda skrećem pažnju s nečeg ličnog i neću to da radim. Odlazim tužan što je normalno kad izgubiš. Ovo mi je sigurno bio poslednji Svetski kup, ali imam vremena da razmislim o ostalom. Neću da brzam sa odlukama - kazao je Ronaldo.