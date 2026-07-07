Kapiten fudbalera Portugala Kristijano Ronaldo izjavio je da je dao sve od sebe za nacionalni tim i dodao da još nije odlučio da li će završiti svoju reprezentativnu karijeru.

Fudbalska reprezentacija Portugala nije uspela da se plasira u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je u ponedeljak u Arlingtonu u osmini finala poražena od selekcije Španije rezultatom 1:0.

- Tužan sam što se ovako opraštam od Svetskog prvenstva. Dao sam sve od sebe. Učinio sam sve što sam mogao. Da, ovo je bilo moje poslednje Svetsko prvenstvo, ali sada želim da razmislim o svemu i provedem vreme sa porodicom. Neću donositi ishitrene odluke. Ne odlučujem u afektu. Sada nije najvažnije da li ću nastaviti da igram. Sutra ću ustati isto kao i danas – čiste savesti - kazao je Ronaldo.

Poistovetio je Ronaldo sebe sa uspesima reprezentacije govoreći da pre njega nije osvojen nijedan trofej.

- Igrao sam za reprezentaciju 23 godine i osvojio tri trofeja. Pre Kristijana Portugal nije osvojio ništa. Evropsko prvenstvo mi je najvažnije. Iskreno, za mene titula iz 2016. ima istu težinu kao osvajanje Svetskog prvenstva.