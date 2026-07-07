Fudbalska reprezentacija Portugala nije uspela da se plasira u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je u ponedeljak u Arlingtonu u osmini finala poražena od selekcije Španije rezultatom 1:0.
Kristijano Ronaldo i ekipa srušili su snove mnogima, ali su na ovom Svetskom prvenstvu posebno rastužili jednog Beograđanina koji je čekao da urade nešto što je gotovo svako očekivao - da pobede DR Kongo.
Ipak, u tome nisu uspeli, pa je taj kiks na kraju koštao Portugalce boljeg plasmana (jer su otišli na težu stranu žreba), a jednog kladioničara iz srpske prestonice ostavili bez isplate od čak 5.000.000 dinara, odnosno nešto manje od 500.000 evra.
Svašta je pogodio, imao i sreće u nekim mečevima, ali mu se nije dalo da i poslednji od 24 para prođe.
Tiket koji, praktično, menja život. Na kraju je kao utešnu nagradu dobio 220.000 dinara.
Tiket možete pogledati OVDE.
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